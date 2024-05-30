Visa представила новые продукты для эпохи цифровых технологий

Visa представила новые продукты и услуги, которые совершат революцию в сфере платежных карт и удовлетворят будущие потребности потребителей, торговцев и финансовых учреждений обслуживаемого региона. Об этом говорится в сообщении компании.

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Новые продукты и услуги

Visa Flexible Credential

Технология гибких учетных данных Visa Flexible Credential позволит одному карточному продукту переключаться между методами оплаты, предоставляя потребителям право выбора. Теперь держатели карт смогут легко устанавливать параметры или выбирать, что они будут использовать: дебетовую карту, кредитные средства, оплату частями, бонусные баллы или даже платежи в другой валюте. Технология Visa Flexible Credential будет доступна в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.

Прием электронных платежей микропредпринимателями

Приблизительно 120 миллионов официальных и неофициальных микропредпринимателей в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки все еще не принимают цифровые платежи, поэтому Visa разрабатывает новые способы осуществления электронных оплат для физических и виртуальных карт. В этом году для всех торговцев станут доступны следующие новые способы осуществления и получения платежей на мобильных устройствах:

Push-платежи через USSD: цифровые платежи по телефону с любым функционалом.

Прием платежей микропредпринимателями: денежные переводы от потребителя торговцу через смартфон.

Tap to Phone: превращение любого устройства в платежный терминал и осуществление оплат в одно касание картой или гаджетом, к которому привязан цифровой счет (технология уже доступна в Украине для смартфонов на базе Android и iOS).

Visa Payment Passkey Service

В цифровом мире идентификация личности стала чрезвычайно сложной, что привело к значительному росту мошенничества. Сегодня мошенничество с онлайн-платежами в семь раз более распространено, чем с физическими.

Созданный на основе новейших стандартов аутентификации Fast Identity Online (FIDO) инструмент Visa Payment Passkey Service позволяет подтвердить личность потребителя и предоставить разрешение на проведение онлайн-платежа с помощью быстрого сканирования его или его биометрических данных, например лица или отпечатка пальца. При покупке в интернете ключи доступа Visa заменяют пароли или одноразовые коды, делая транзакции более простыми и безопасными.

Visa Payment Passkey подтверждает личность, не прерывая процесс оплаты, и повышает безопасность, устраняя неудобства при оплате онлайн на любом устройстве или сайте во всем мире.

Click to Pay

Visa вводит сервис Click to Pay, чтобы обеспечить более бесшовный и безопасный процесс оплаты в широком масштабе. Потребителям потребуются только электронная почта, номер телефона или Visa Payment Passkey для оплаты онлайн.

Кроме того, на многих рынках по всему миру Visa будет сотрудничать с эмитентами, чтобы встроить функции Click to Pay и Visa Payment Passkey Service в новые карты Visa, устраняя необходимость вводить данные карты и пароли с начала пользования картой. Click to Pay уже доступен в регионе CEMEA, в том числе в Украине.

Visa Protect для платежей со счета на счет (A2A)

Каждый год Visa обрабатывает более 200 миллиардов трансакций и анализирует 500 элементов данных в составе каждой трансакции, чтобы выявить и остановить мошенничество в реальном времени.

Visa Protect для платежей со счета на счет уже выявляет 60% случаев мошенничества с платежами в режиме реального времени, ранее не обнаруженных финансовыми учреждениями Великобритании и стран Латинской Америки. Инструмент Visa Protect для платежей со счета на счет будет доступен в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.

Visa Pay

Visa Pay — это платформа формата «платежи как услуга» (payments-as-a-service), которая позволяет банкам быстро запускать новые цифровые услуги для потребителей и торговцев через мобильные банковские приложения, опережая цифровые потребности потребителей. Среди возможностей, интегрированных в Visa Pay, — цифровая эмиссия, инициирование платежей, оплата в одно прикосновение (tap-to-pay), предотвращение мошенничества и управления рисками, токенизация, платформы кошельков и обработка платежей эмитентом через партнера.

Благодаря Visa Pay банки смогут усовершенствовать имеющиеся мобильные приложения. Платформа Visa Pay будет представлена в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.