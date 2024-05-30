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30 мая 2024, 15:39 Читати українською

monobank запустил конкурс рисунков для всех желающих с неожиданными подарками

1 июня мир отмечает День защиты детей. Этот праздник напоминает нам о важности благополучия младших членов общества и призывает нас беречь детство, поддерживать мечты и творчество, а также обеспечить детям счастливое и безопасное будущее.

Но в monobank | Universal Bank считают, что даже став взрослым, важно беречь ребенка внутри каждого из нас, потому что именно он позволяет нам мечтать, радоваться жизни и видеть мир яркими красками!

По этому случаю в monobank запустили конкурс рисунков с необычными условиями: они не ограничивают ни возраст участников, ни инструменты рисования — принять участие в конкурсе может кто угодно, а воплотить свой рисунок хоть на бумаге, хоть в диджитал-формате!

Для участия в конкурсе нужно отправить ваш рисунок на тему «Что бы я хотел получить в подарок от monobank» в телеграмм-бот, указав имя и возраст. monobank выберет 10 самых забавных и остроумных рисунков, из которых читатели Instagram-страницы банка выберут 5 победителей. А после этого monobank воплотит фантазию победителей в жизнь, потому что детские мечты должны сбываться!

Шедевры принимают до 3.06, а победителей определят до 10.06.

Не упускайте шанс осуществить вашу детскую мечту!

P. S. Всем участникам конкурса подарят эксклюзивный скин кота в приложении.

Источник: Минфин
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