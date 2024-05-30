Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 8 копеек

Национальный банк Украины установил на 30 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 40,4832 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 8 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 30 мая установил официальный курс евро на уровне 43,92 грн. Европейская валюта подешевела на 5 копеек.

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