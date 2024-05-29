К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке и на копейку в продаже.
Курс валют на вечер 29 мая: на межбанке доллар и евро выросли
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Открытие 29 мая
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Закрытие 29 мая
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Изменения
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40,42/40,45
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40,48/40,50
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6 /5
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43,87/43,89
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43,89/43,90
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2/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,30−40,95 грн. Евро покупают за 43,90 грн., а продают за 44,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,90−41,08, евро — 44,45−44,65 грн.
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Источник: Минфин
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