Аграрии и юристы чаще всего закрывали бизнес за время войны — исследование YC.Market

На основе анализа того, в каких секторах/регионах стали более интенсивно закрываться компании во время полномасштабной войны, финансовый аналитик YouControl.Market Роман Корнилюк рассчитал динамику доли каждого сектора в общем количестве официально отправленных на ликвидацию фирм.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые факты

Больше всего за время войны в Украине закрылось аграрных предприятий — 1261 компания за период с 2022 года по первый квартал 2024 года включительно.

Рынок юридических услуг за время полномасштабного вторжения пострадал больше всего: закрытие юридических компаний за время полномасштабной войны выросло вдвое. То есть, если в 2021 году на юридический сектор приходилось 2,3% всех прекращений бизнес-деятельности в Украине, то за период полномасштабной войны доля закрытых юридических компаний выросла до 4,7%.

Снизилась интенсивность ликвидаций компаний за более чем два года войны в секторах водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли.

Интенсивность официальных ликвидаций предприятий во время полномасштабной войны по сравнению с 2021 годом больше выросла в Одесской, Запорожской и Киевской областях.

Существенное снижение закрытий бизнеса наблюдалось в таких регионах как Херсонская, Харьковская и Донецкая области. К сожалению, этот тренд связан с оккупацией части регионов, а не улучшением условий ведения бизнеса.

По данным YC.Market, в 2023 году в Украине закрыли более 4 тысяч компаний — это вдвое меньше ликвидированных фирм, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

В Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях количество закрытых компаний в 2023 году было самым высоким.

Если же проанализировать динамику закрытия компаний во время войны, то Одесская, Запорожская и Киевская области стали регионами, где интенсивность ликвидации предприятий выросла больше всего. Это означает, что в регионах значительно ухудшились условия для ведения бизнеса.

Больше всего за время полномасштабного вторжения пострадал рынок юридических услуг.

«Если среди 100 случайно отобранных украинских компаний банкротов в 2021 году было только 2,3% юридических фирм, то среди всех ликвидированных бизнесов во время полномасштабной войны на юридический сектор уже приходится 4,7%», — пояснил Корнилюк.

Такая тенденция может свидетельствовать о повышении концентрации в данной достаточно фрагментированной отрасли: в условиях войны больше шансов на выживание оказалось у крупных юридических фирм.

Второй наиболее пострадавшей отраслью во время войны является сельское хозяйство. Среди лидеров с негативной динамикой оказались такие сектора, как операции с недвижимостью, медицинские учреждения и финуслуги.

Снизилась интенсивность ликвидаций компаний за более чем два года войны в секторах водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли.

«Причины снижения доли в закрытии предприятий данных индустрий следует искать в отраслевой специфике. Сфера водоснабжения, строительства, общественного питания, как и крупные торговые сети, относятся к критической инфраструктуре, необходимость функционирования которой приобретает новый вес в военное время. Кроме того, нельзя пренебречь и ролью сектора строительства для восстановления и восстановления», — отмечает Корнилюк.