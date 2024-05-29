Аграрии и юристы чаще всего закрывали бизнес за время войны — исследование YC.Market

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 мая 2024, 17:54 Читати українською

Аграрии и юристы чаще всего закрывали бизнес за время войны — исследование YC.Market

На основе анализа того, в каких секторах/регионах стали более интенсивно закрываться компании во время полномасштабной войны, финансовый аналитик YouControl.Market Роман Корнилюк рассчитал динамику доли каждого сектора в общем количестве официально отправленных на ликвидацию фирм.

На основе анализа того, в каких секторах/регионах стали более интенсивно закрываться компании во время полномасштабной войны, финансовый аналитик YouControl.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые факты

  • Больше всего за время войны в Украине закрылось аграрных предприятий — 1261 компания за период с 2022 года по первый квартал 2024 года включительно.
  • Рынок юридических услуг за время полномасштабного вторжения пострадал больше всего: закрытие юридических компаний за время полномасштабной войны выросло вдвое. То есть, если в 2021 году на юридический сектор приходилось 2,3% всех прекращений бизнес-деятельности в Украине, то за период полномасштабной войны доля закрытых юридических компаний выросла до 4,7%.
  • Снизилась интенсивность ликвидаций компаний за более чем два года войны в секторах водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли.
  • Интенсивность официальных ликвидаций предприятий во время полномасштабной войны по сравнению с 2021 годом больше выросла в Одесской, Запорожской и Киевской областях.
  • Существенное снижение закрытий бизнеса наблюдалось в таких регионах как Херсонская, Харьковская и Донецкая области. К сожалению, этот тренд связан с оккупацией части регионов, а не улучшением условий ведения бизнеса.

По данным YC.Market, в 2023 году в Украине закрыли более 4 тысяч компаний — это вдвое меньше ликвидированных фирм, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

В Киеве, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях количество закрытых компаний в 2023 году было самым высоким.

Если же проанализировать динамику закрытия компаний во время войны, то Одесская, Запорожская и Киевская области стали регионами, где интенсивность ликвидации предприятий выросла больше всего. Это означает, что в регионах значительно ухудшились условия для ведения бизнеса.

Больше всего за время полномасштабного вторжения пострадал рынок юридических услуг.

«Если среди 100 случайно отобранных украинских компаний банкротов в 2021 году было только 2,3% юридических фирм, то среди всех ликвидированных бизнесов во время полномасштабной войны на юридический сектор уже приходится 4,7%», — пояснил Корнилюк.

Такая тенденция может свидетельствовать о повышении концентрации в данной достаточно фрагментированной отрасли: в условиях войны больше шансов на выживание оказалось у крупных юридических фирм.

Второй наиболее пострадавшей отраслью во время войны является сельское хозяйство. Среди лидеров с негативной динамикой оказались такие сектора, как операции с недвижимостью, медицинские учреждения и финуслуги.

Снизилась интенсивность ликвидаций компаний за более чем два года войны в секторах водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли.

«Причины снижения доли в закрытии предприятий данных индустрий следует искать в отраслевой специфике. Сфера водоснабжения, строительства, общественного питания, как и крупные торговые сети, относятся к критической инфраструктуре, необходимость функционирования которой приобретает новый вес в военное время. Кроме того, нельзя пренебречь и ролью сектора строительства для восстановления и восстановления», — отмечает Корнилюк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами