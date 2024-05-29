Крупнейший банк Европы HSBC завершил выход из россии

Британский банк HSBC завершил продажу своего российского подразделения Экспобанка после двух лет переговоров и неопределенности. Об этом сообщает Reuters.

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Выход банка с территории россии ожидался с февраля, когда путин дал добро на продажу активов. Представитель HSBC подтвердил, что банк передал право собственности на бизнес российскому кредитору.

HSBC впервые объявил в июне 2022 г. о своем согласии продать 100% акций российского подразделения Экспобанка.

Указ 2022 года запрещает инвесторам из «недружественных» стран — введенных санкциями против россии за войну против Украины — продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без явного одобрения президента.

В заявлении Экспобанка говорится, что подразделение продолжит работу, но под новым названием.