В Главном сервисном центре МВД рассказали, как правильно обменять электронные документы водителя — водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
В МВД объяснили, как обменять электронные документы водителя
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Украина — первая страна в мире, где можно использовать только электронный документ без изготовления пластикового бланка. Речь идет об е-удостоверении водителя и е-свидетельство о регистрации транспортного средства, отображаемых в приложении «Дия».
«Они являются полноценной альтернативой пластиковым документам и позволяют гражданам не платить за бланковую продукцию», — говорится в сообщении.
Однако электронные документы действительны только на территории Украины. Пока международное законодательство в сфере дорожного движения не регулирует использование цифровых документов.
«Часто в сервисные центры МВД граждане обращаются с просьбой изготовить дубликат электронного документа на бланке. Но такая процедура не предусмотрена. Для того чтобы получить пластиковый документ, нужно обменять электронный», — заявили в МВД.
Как обменять е-удостоверение водителя
Заказать обмен водительского удостоверения в Украине возможно тремя способами:
- • офлайн в любом удобном сервисном центре МВД;
- • онлайн через Кабинет водителя;
- • онлайн через приложение «Дия».
Чтобы обменять электронное водительское удостоверение на пластиковое в сервисном центре МВД, нужно иметь при себе паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, предъявить удостоверение в «Дия» и оплатить услугу обмена удостоверения и стоимость бланка.
Это будет стоить ориентировочно 572 гривны. После обмена будет выдан документ с новым номером и серией.
Как обменять е-свидетельство о регистрации транспортного средства
Часто при перерегистрации авто в «Дие» граждане заказывают электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.
Чтобы его обменять на пластиковое, нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, взять талон на перерегистрацию транспортного средства и оформить новое свидетельство.
Для получения услуги требуются следующие документы: паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации транспортного средства в «Дие».
Также нужно будет оплатить услугу перерегистрации и бланковую продукцию — ориентировочная стоимость 836 гривен.
Комментарии