В МВД объяснили, как обменять электронные документы водителя

В Главном сервисном центре МВД рассказали, как правильно обменять электронные документы водителя — водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Украина — первая страна в мире, где можно использовать только электронный документ без изготовления пластикового бланка. Речь идет об е-удостоверении водителя и е-свидетельство о регистрации транспортного средства, отображаемых в приложении «Дия».

«Они являются полноценной альтернативой пластиковым документам и позволяют гражданам не платить за бланковую продукцию», — говорится в сообщении.

Однако электронные документы действительны только на территории Украины. Пока международное законодательство в сфере дорожного движения не регулирует использование цифровых документов.

«Часто в сервисные центры МВД граждане обращаются с просьбой изготовить дубликат электронного документа на бланке. Но такая процедура не предусмотрена. Для того чтобы получить пластиковый документ, нужно обменять электронный», — заявили в МВД.

Как обменять е-удостоверение водителя

Заказать обмен водительского удостоверения в Украине возможно тремя способами:

• офлайн в любом удобном сервисном центре МВД;

• онлайн через Кабинет водителя;

• онлайн через приложение «Дия».

Чтобы обменять электронное водительское удостоверение на пластиковое в сервисном центре МВД, нужно иметь при себе паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, предъявить удостоверение в «Дия» и оплатить услугу обмена удостоверения и стоимость бланка.

Это будет стоить ориентировочно 572 гривны. После обмена будет выдан документ с новым номером и серией.

Как обменять е-свидетельство о регистрации транспортного средства

Часто при перерегистрации авто в «Дие» граждане заказывают электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

Чтобы его обменять на пластиковое, нужно обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, взять талон на перерегистрацию транспортного средства и оформить новое свидетельство.

Для получения услуги требуются следующие документы: паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации транспортного средства в «Дие».

Также нужно будет оплатить услугу перерегистрации и бланковую продукцию — ориентировочная стоимость 836 гривен.