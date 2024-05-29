Robinhood выкупит свои акции на $1 млрд

Совет директоров онлайн-брокера Robinhood Markets одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $1 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Как отмечается, этот шаг «демонстрирует уверенность руководства в финансовой устойчивости и перспективах дальнейшего роста».

Программа призвана вернуть акционерам прибыль в связи с ростом бизнеса и денежного потока. Она будет запущена в III квартале текущего года и продлится в течение двух-трех лет в зависимости от рыночных условий, стоимости ценных бумаг и альтернативных инвестиционных возможностей.

Онлайн-брокер основан в 2012 году, он предоставляет инвесторам доступ к финансовым рынкам, позволяет торговать акциями, паями биржевых фондов (ETF), опционами, криптовалютой и долями акций без комиссий. Криптовалютное подразделение Robinhood Crypto было запущено в феврале 2018 года.

Компания котируется на американской фондовой бирже Nasdaq под тикером HOOD. На 29 мая акции торгуются по $20,47. При этом за месяц их стоимость выросла на 20%, а с начала года — на 61%.