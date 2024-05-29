МВФ улучшил прогноз роста ВВП Китая, но рост будет краткосрочным

Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Китая с 4,6 до 5% на 2024 год. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Пересмотр прогноза связан с неожиданно высокими темпами роста ВВП Китая в первом квартале до 5,3%.

В то же время в Фонде прогнозируют, что рост китайской экономики замедлится до 4,5% в 2025 году и до 3,3% к 2029 году.

«Недавние усилия китайского правительства по стимулированию экономики дают краткосрочные положительные результаты. В то же время пока не видно выхода из затяжного кризиса рынка недвижимости, который оказывает давление на потребителей, бизнес и инвесторов», — говорится в отчете МВФ.

Обновленный прогноз МВФ совпадает с целевым показателем китайского правительства, планирующим рост экономики в 5% в 2024 году.