Приток средств в криптофонды достиг $1 млрд, экс-топменеджеру FTX дали 7,5 лет тюрьмы: что нового на рынке

Доля Ethereum на спотовом рынке выросла на фоне одобрения заявок на ETF

Разрыв между объемом торгов на спотовом рынке в биткоинах и Ethereum сократился до $1,3 млрд 27 мая 2024 года. Об этом сообщает The Block.

Это говорит о росте доли второго актива в этом секторе, отметили эксперты.

По состоянию на 27 мая объем торгов на спотовом рынке в биткоинах составил $11,8 млрд. Для Ethereum этот показатель равен $10,43 млрд.

Для сравнения, в марте 2024 года разница между ними составила $15 млрд, в апреле — до $10 млрд. Сокращение разрыва указывает на то, что доля Ethereum на спотовом рынке выросла, отметили эксперты.

Бывший топ-менеджер FTX приговорен к 7,5 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил экс-CEO багамского подразделения FTX Райана Саламе к 90 месяцам (7,5 лет) тюремного заключения.

По данным Министерства юстиции США, он также получил три года условно, обязан выплатить $6 млн в качестве конфискации и более $5 млн — реституцию.

Прокурор Дамиан Уильямс подчеркнул, что действия Саламе подорвали доверие общества к выборам и финансовой системе.

«Саламе согласился продвигать интересы FTX, Alameda Research и своих сообщников из-за незаконной кампании политического влияния и нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Незаконные действия помогли FTX расти быстрее и становиться больше», — заявил Уильямс.

В сентябре 2023 года Саламе признал себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи FTX. Речь идет о сговоре с целью внесения незаконных пожертвований и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Приток средств в криптофонды достиг $1 миллиарда

В период с 20 по 25 мая 2024 года приток капитала в криптофонды составил $1,05 млрд. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Аналитики отметили, что уже третью неделю инвестиционные продукты на базе цифровых активов демонстрируют положительную динамику.

В CoinShares добавили, что совокупный приток за год достиг отметки в $14,9 млрд.

Что касается распределения данных по активам, то лидером по притоку стали продукты на базе биткоина — $1,01 млрд. Ethereum-фонды привлекли $35,5 млн. Отток средств из биткоин-продуктов, позволяющих открывать шорт-позиции, составил $4,3 млн. В отчете отмечается, что это свидетельствует о положительных настроениях на рынке.

На региональном уровне лидером по оттоку капитала стал Гонконг — $28,6 млн. За ним следует Швеция $24,6 млн, замыкает тройку Канада — $8,3 млн. В США — приток на сумму $1,029 млрд.

HTX обошла Coinbase по объемам спотовой торговли

Криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) впервые обошла компанию Coinbase по объему спотовой торговли. О новом достижении платформы сообщил консультант HTX и основатель блокчейна Tron Джастин Сан.

Сан отметил, что рост показателей биржи является хорошим началом, однако у HTX еще все впереди. В своем сообщении он сослался на данные агрегатора CoinGecko.