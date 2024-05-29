Капитализация Nvidia бьет рекорды и приближается к Apple

Акции Nvidia выросли примерно на 6% и достигли рекордного максимума, в результате чего рыночная стоимость акций приближается к Apple. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В ходе последних торгов акции остановились на уровне $1139 и рыночная капитализация Nvidia достигла $2,8 трлн по сравнению с $2,9 трлн для Apple, которая является второй по стоимости компанией на Уолл-стрит после Microsoft.

Ее акции выросли на 8% до $1,149.39 в течение сессии, что является рекордным показателем за один день. Во второй половине дня акции Apple упали на 0,2%.

Акции Nvidia выросли почти на 13% после того, как на прошлой неделе компания спрогнозировала прибыль во втором квартале выше ожиданий Уолл-стрит и объявила о дроблении акций, что взволновало инвесторов, продолжающих делать ставки на компанию.