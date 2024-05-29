Курс валют на 29 мая: доллар в банках подорожал на 20 копеек, евро — на 25 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 25 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 7 копеек, а в продаже 10 копеек. Евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,30−40,90 грн. Евро покупают за 43,80 грн, а продают за 44,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,90−41,10, евро — 44,50−44,73 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,42−40,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,87−43,89 грн/евро.

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