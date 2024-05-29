Укрэнерго: Отключения света на сегодня не запланированы

Сегодня, 29 мая, в Украине не планируют вводить графики отключений электроэнергии для населения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«29 мая отключения не прогнозируются», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении ограничений предупредят дополнительно.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров во время заседания 24 мая утвердил постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.