За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 505 100 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 мая: 1300 российских оккупантов, 8 танков и 28 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 505100 (+1300) человек,
- танков — 7700 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 14891 (+33) ед,
- артиллерийских систем — 13066 (+37) ед,
- РСЗО — 1087 (+2) ед,
- средства ПВО — 815 (+0) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10510 (+28),
- крылатые ракеты — 2222 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17796 (+56) ед,
- специальная техника — 2142 (+20).
Источник: Минфин
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