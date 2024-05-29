Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 9 копеек

Национальный банк Украины установил на 29 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,3958 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 9 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 29 мая установил официальный курс евро на уровне 43,97 43,75 грн. Европейская валюта подорожала на 22 копейки.

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