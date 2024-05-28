Турбизнес увеличил на 61% платежи в бюджет

Представители туристической отрасли уплатили в бюджет 616 млн 391 тыс. грн в первом квартале 2024 года, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда в бюджет поступило 383 млн 221 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ), передает «Интерфакс-Украина».

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В то же время в ДАРТ уточняют, что в полномасштабное вторжение, в 2021 году, в госбюджет поступило 629 млн 135 тыс. грн.

«Поступления в бюджет за первый квартал текущего года четко демонстрируют, что туризм не только адаптировался к непростым условиям труда во время военного положения, но и развивается — создает рабочие места и поддерживает местные общины. Налоги от туристической отрасли — это важная часть экономики, которая сейчас работает на поддержание нашей армии», — отметила председатель ДАРТ Марьяна Олеськив, слова которой приведены в прессрелизе.

Агентство отметило, что в январе-марте на 19% по сравнению с первым кварталом годом ранее увеличилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юридических лиц увеличилось на 6%, а физических — на 24%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет (64%) уплачена гостиницами — 395 млн 194 тыс. грн. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года (233 млн 693 тыс. грн) и на 32% больше аналогичного периода 2022 года (299 млн 782 тыс. грн). В довоенном 2021-м в январе-марте от гостиниц в казну поступила почти аналогичная сумма — 394 млн 576 тыс. грн.

Вдвое выросли налоговые поступления от деятельности туристических операторов — 88 млн 727 тыс грн против 44 млн 854 тыс грн за аналогичный период прошлого года. В 2021 году от туроператоров в казну государства поступило 47 млн грн.

Кроме этого, выросли налоговые поступления и от деятельности туристических агентств — 50 млн 330 тыс. грн против 33 млн 844 тыс. грн за аналогичный период 2023 года и 46 млн 238 тыс. грн в январе-марте-2021).

На 41% в 2024 г. выросла доля уплаченного налога от деятельности турбаз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило в первом квартале 36 млн. 180 тыс. грн. налога против 25 млн. 653 тыс. грн. за первые три месяца прошлого года. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то налоговые поступления упали на 70% со 119 млн 183 тыс. грн.

Зафиксирован прирост уплаченных налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов — 704 тыс. грн. против 499 тыс. грн. Хотя по сравнению с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения ниже вдвое, тогда в бюджет поступило 1 млн. 535 тыс. грн.