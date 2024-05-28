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28 мая 2024, 17:53 Читати українською

Падение гривны замедлило снижение цен на автогаз

С 20 по 27 мая средняя розничная стоимость сжиженного газа снизилась на 0,05 грн/л, до 26,71 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

С 20 по 27 мая средняя розничная стоимость сжиженного газа снизилась на 0,05 грн/л, до 26,71 грн/л.
Фото: oligarh.media

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В среднем наибольшее снижение стоимости газа — на 0,50 грн/л — зафиксировано в днепропетровской сети Neftek и николаевской «Кворум».

Точечное снижение цен на газ в «БРСМ-Нефти» привело к росту разницы между средней стоимостью ресурса в премиум- и дискаунт-сетях до почти 3 грн/л.

Рост доллара

Ритейлеры говорят, что часть потенциала снижения цен съела изменение валютного курса. По данным Минфина, за неделю доллар вырос по отношению к гривне на 0,62 грн/$, до 40,31 грн/$.

Кроме того, часть операторов отмечает, что понижение теряет значимость в увеличении продаж.

Чтобы как-то привлечь внимание клиента, сейчас нужно снизить цену на потолке минимум на 1 грн/л. Но по нашим подсчетам даже снижение на 2 грн/л не поможет вернуть реализацию", — рассказали в одной из топливных сетей.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 20 по 27 мая 2024 г., грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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