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28 мая 2024, 16:50 Читати українською

Что готовит крупнейшая кредитная конференция года Ukrainian Credit Conference

Впервые с IV квартала 2021 года банки прогнозируют повышение качества кредитного портфеля. К тому же ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. В I квартале 2024 года НБУ зафиксировал улучшение оценок по основным показателям кредитования.

Все это свидетельствует об одном — ситуация с кредитованием в Украине заметно улучшается. А чтобы получить полную информацию о последних изменениях на рынке кредитования присоединяйтесь к конференции Ukrainian Credit Conference (UCC), которая состоится уже 28 июня в Киеве.

Для кого Ukrainian Credit Conference?

На конференции будут присутствовать представители банков, МФО, страховых компаний, платежных провайдеров — от разработчиков и креаторов до СЕО и руководителей.

Всего ожидается около 150 участников и 20 спикеров — экспертов украинского рынка кредитования, которые в формате нетворкинга будут делиться опытом своей работы и практическими кейсами.

Прийти на мероприятие стоит тем, кто хочет знать о последних тенденциях и изменениях в кредитовании, а также представить свои продукты и услуги широкой аудитории, найти новых клиентов и партнеров.

Какие главные темы конференции?

Участники мероприятия смогут прослушать доклады спикеров и лично принять участие в дискуссии. Программа конференции рассчитана на 10 часов, в течение которых гости смогут получить актуальные прогнозы по развитию рынка кредитования и лично принять участие в дискуссиях.

В рамках конференции специалисты расскажут подробнее о соблюдении законодательства о защите прав потребителей на рынке предоставления кредитных услуг.

Участники смогут присоединиться к обсуждению изменений на рынке кредитования за первые шесть месяцев 2024 года.

Также темы дискуссии будут касаться снижения рисков задолженности через телеком-скоринг. Отдельно будет подниматься вопрос развития рынка кредитных услуг, а также того, какую роль в этих процессах играют государство, новые технологии и политика НБУ, в том числе и по учетной ставке.

Об этом и многом другом участники конференции смогут узнать уже меньше чем через месяц.

Как присоединиться?

Прежде всего, хотим заметить, что для тех, кто поспешит приобрести билеты одними из первых ждут приятные бонусы — возможность приобрести билеты для «ранних пташек». Цена вас приятно удивит.

Для того, чтобы присоединиться к мероприятию на наиболее выгодных условиях, уже сейчас переходитепо ссылке и заказывайте билеты. Специальная скидка действует только до 10 июня 2024 года.

Ukrainian Credit Conference (UCC) — это не только платформа для установления деловых и дружеских контактов, встречи с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами. Это также уникальная возможность держать руку на пульсе последних изменений на рынке кредитования и прогнозов по его развитию. Поэтому не медлите!

Источник: Минфин
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