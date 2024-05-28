Украина ожидает 1,7 миллиарда евро в этом году от доходов от росактивов, которые заморозила Бельгия

Украина в этом году может получить 1,7 млрд. евро от доходов от замороженных в Бельгии российских активов. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Владимир Зеленский, передает «Европейская правда».

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В октябре прошлого года премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что страна создала специальный фонд для поддержки Украины, который будут наполняться по налогообложению замороженных в стране российских активов.

«Сегодня мы обсудили, что в текущем году Украина может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных российских активов», — отметил Зеленский.