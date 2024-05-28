Вывод криптовалюты в наличные

В настоящее время все больше людей пользуются криптовалютами, и за этим пришел спрос на безопасный и надежный обмен. Особенно популярен обмен наличных — не только из-за анонимности такого способа, а и потому что комиссии выгоднее, да и люди стали больше пользоваться наличными. Давайте разбираться подробнее.

Что такое обмен криптовалют?

Обмен криптовалют — это процесс покупки или продажи цифровых активов на фиатные деньги, то есть более традиционную валюту, такую как доллары, евро, гривны. Фиат — это не обязательно только наличные, это может быть и зачисление денег на банковский счет. Но именно в этой статье мы поговорим о наличных, то есть о том, как вывести криптовалюту в обычные бумажные деньги в нужной валюте.

Где лучше обменивать криптовалюту на наличные?

Существует несколько способов обмена криптовалюты на наличные, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый из них.

Криптобиржи

Binance,Bybit,KuCoin,Coinbase, WhiteBit,Kraken и т. д. — обычно эти биржи являются централизованными платформами, предлагающими широкий спектр услуг для обмена криптовалют. Обычно это происходит на Р2Р (peer to peer, то есть лицо к лицу) — на специальной под-платформе биржи клиент размещает ордер на продажу или покупку монет по курсу, который они могут предложить, а другое лицо находит такое предложение и соглашается на сделку, используя внутренний криптокошелек.

Биржи достаточно безопасны, также нет комиссии, но у них есть два существенных недостатка — отсутствие возможности обменивать на или с наличных и не анонимность. Биржи не являются децентрализованными, у них есть центральный контролирующий орган, получая доступ к криптокошельку биржи каждый человек должен пройти KYC.

Криптообменники

Это сайты, предоставляющие услуги быстрой конвертации цифровых валют в фиатные деньги. Они часто имеют простой интерфейс, отсутствие верификации, хорошую скорость обработки транзакций, низкие комиссии. Одни преимущества, а в чем же недостатки? Не так просто найти обменник, который гарантирует безопасность, а часто приходится пройти по нескольким десяткам площадок чтобы выбрать лучший курс, отсутствие комиссии, подходящие лимиты и резервы, и т. д.

Частные сделки

Такие сделки между физическими лицами могут быть выгодными с точки зрения отсутствия комиссий и возможности договориться о выгодном курсе. Но где найти нужного человека и быть уверенным что это не мошенник? Такой вариант подходит, пожалуй, только для чатов ЖК, где люди могут встретиться лично и обменять свою криптовалюту.

Как безопасно обменять криптовалюту на наличные?

Первые два варианта, описанные ранее, выглядят надежными на первый взгляд. Но биржи не гарантируют анонимности, а криптообменники нужно выбирать по определенным категориям, и не всегда знаешь какой из них действительно гарантирует безопасный обмен криптовалюты. Лучший вариант — это пользоваться сервисом Obmify. Это мониторинг онлайн обменников, который собирает информацию об актуальных курсах, комиссиях, резервах, лимитах, и имеет собственную базу отзывов от реальных людей.

Как менять криптовалюту в наличные без банков и мониторинга?

Криптообменники — ваш надежный вариант, если находить их через Obmify. С помощью правильно выбранной обменки вы можете обменять свою криптовалюту на наличные в обход всех банков и мониторинга, в отличие от биржи. Зайдите на Obmify, введите в калькулятор сумму обмена, смотрите на пункты «резерв» и «лимит», и выбирайте обменник без риска.

Как выводить крипту на карту через криптообменники?

Вывод криптовалюты на банковскую карту возможен как через биржи, так и через криптообменники. Здесь все максимально просто — находите криптообменник на Obmify по лучшему курсу и без комиссии, переходите на их сайт, с криптокошелька переводите необходимую сумму криптовалюты и указываете карту, на которую должны поступить средства. Обычно такой обмен занимает от нескольких минут до часа.