В настоящее время все больше людей пользуются криптовалютами, и за этим пришел спрос на безопасный и надежный обмен. Особенно популярен обмен наличных — не только из-за анонимности такого способа, а и потому что комиссии выгоднее, да и люди стали больше пользоваться наличными. Давайте разбираться подробнее.
Вывод криптовалюты в наличные
Что такое обмен криптовалют?
Обмен криптовалют — это процесс покупки или продажи цифровых активов на фиатные деньги, то есть более традиционную валюту, такую как доллары, евро, гривны. Фиат — это не обязательно только наличные, это может быть и зачисление денег на банковский счет. Но именно в этой статье мы поговорим о наличных, то есть о том, как вывести криптовалюту в обычные бумажные деньги в нужной валюте.
Где лучше обменивать криптовалюту на наличные?
Существует несколько способов обмена криптовалюты на наличные, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый из них.
Криптобиржи
Binance,Bybit,KuCoin,Coinbase, WhiteBit,Kraken
Биржи достаточно безопасны, также нет комиссии, но у них есть два существенных недостатка — отсутствие возможности обменивать на или с наличных и не анонимность. Биржи не являются децентрализованными, у них есть центральный контролирующий орган, получая доступ к криптокошельку биржи каждый человек должен пройти KYC.
Криптообменники
Это сайты, предоставляющие услуги быстрой конвертации цифровых валют в фиатные деньги. Они часто имеют простой интерфейс, отсутствие верификации, хорошую скорость обработки транзакций, низкие комиссии. Одни преимущества, а в чем же недостатки? Не так просто найти обменник, который гарантирует безопасность, а часто приходится пройти по нескольким десяткам площадок чтобы выбрать лучший курс, отсутствие комиссии, подходящие лимиты и резервы,
Частные сделки
Такие сделки между физическими лицами могут быть выгодными с точки зрения отсутствия комиссий и возможности договориться о выгодном курсе. Но где найти нужного человека и быть уверенным что это не мошенник? Такой вариант подходит, пожалуй, только для чатов ЖК, где люди могут встретиться лично и обменять свою криптовалюту.
Как безопасно обменять криптовалюту на наличные?
Первые два варианта, описанные ранее, выглядят надежными на первый взгляд. Но биржи не гарантируют анонимности, а криптообменники нужно выбирать по определенным категориям, и не всегда знаешь какой из них действительно гарантирует безопасный обмен криптовалюты. Лучший вариант — это пользоваться сервисом Obmify. Это мониторинг онлайн обменников, который собирает информацию об актуальных курсах, комиссиях, резервах, лимитах, и имеет собственную базу отзывов от реальных людей.
Как менять криптовалюту в наличные без банков и мониторинга?
Криптообменники — ваш надежный вариант, если находить их через Obmify. С помощью правильно выбранной обменки вы можете обменять свою криптовалюту на наличные в обход всех банков и мониторинга, в отличие от биржи. Зайдите на Obmify, введите в калькулятор сумму обмена, смотрите на пункты «резерв» и «лимит», и выбирайте обменник без риска.
Как выводить крипту на карту через криптообменники?
Вывод криптовалюты на банковскую карту возможен как через биржи, так и через криптообменники. Здесь все максимально просто — находите криптообменник на Obmify по лучшему курсу и без комиссии, переходите на их сайт, с криптокошелька переводите необходимую сумму криптовалюты и указываете карту, на которую должны поступить средства. Обычно такой обмен занимает от нескольких минут до часа.