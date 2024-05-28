НБУ аннулировал лицензии трем финансовым компаниям

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2024, 13:54 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии трем финансовым компаниям

Национальный банк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Соответствующее решение было принято на основании заявлений самих компаний. А именно:

  • ООО «ФК «Финар» аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставления таких услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
  • ООО «ФК «Финевровектор» — лицензию с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг;
  • ООО «ФК «Ампир Капитал» — аннулирована лицензия с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг.

Кроме того, данные компании НБУ исключили из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на деятельность финансовой компании.

Также на основании собственных заявлений четырем компаниям предоставлено согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании, а именно:

  • ООО «Гармония Финанс» — исключена из лицензии такая финансовая услуга, как финансовый лизинг.
  • ООО «ФК «А Финанс» — исключена из лицензии такая финансовая услуга, как факторинг;
  • ООО «ФК Магнат» — исключены из лицензии такие финансовые услуги, как факторинг, финансовый лизинг;
  • ООО «ФК «Финанс Юнион С» — исключено из лицензии такой финансовой услуги, как финансовый лизинг.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 24 мая 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами