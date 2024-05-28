НБУ аннулировал лицензии трем финансовым компаниям

Национальный банк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соответствующее решение было принято на основании заявлений самих компаний. А именно:

ООО «ФК «Финар» аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставления таких услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО «ФК «Финевровектор» — лицензию с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг;

ООО «ФК «Ампир Капитал» — аннулирована лицензия с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг.

Кроме того, данные компании НБУ исключили из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на деятельность финансовой компании.

Также на основании собственных заявлений четырем компаниям предоставлено согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании, а именно:

ООО «Гармония Финанс» — исключена из лицензии такая финансовая услуга, как финансовый лизинг.

ООО «ФК «А Финанс» — исключена из лицензии такая финансовая услуга, как факторинг;

ООО «ФК Магнат» — исключены из лицензии такие финансовые услуги, как факторинг, финансовый лизинг;

ООО «ФК «Финанс Юнион С» — исключено из лицензии такой финансовой услуги, как финансовый лизинг.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 24 мая 2024 года.