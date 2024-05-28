Национальный банк аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ аннулировал лицензии трем финансовым компаниям
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Соответствующее решение было принято на основании заявлений самих компаний. А именно:
- ООО «ФК «Финар» аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставления таких услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
- ООО «ФК «Финевровектор» — лицензию с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг;
- ООО «ФК «Ампир Капитал» — аннулирована лицензия с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг.
Кроме того, данные компании НБУ исключили из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на деятельность финансовой компании.
Также на основании собственных заявлений четырем компаниям предоставлено согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании, а именно:
- ООО «Гармония Финанс» — исключена из лицензии такая финансовая услуга, как финансовый лизинг.
- ООО «ФК «А Финанс» — исключена из лицензии такая финансовая услуга, как факторинг;
- ООО «ФК Магнат» — исключены из лицензии такие финансовые услуги, как факторинг, финансовый лизинг;
- ООО «ФК «Финанс Юнион С» — исключено из лицензии такой финансовой услуги, как финансовый лизинг.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 24 мая 2024 года.
Источник: Минфин
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