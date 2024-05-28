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28 мая 2024, 11:14 Читати українською

«Аврора» увеличила выручку в первом квартале на 55%, а чистая прибыль достигла 1 млрд грн

В январе — марте 2024 года выручка сети «Аврора» выросла на 55,2%, до 8 млрд грн. Об этом говорится в финансовой отчетности компании YouControl.

В январе — марте 2024 года выручка сети «Аврора» выросла на 55,2%, до 8 млрд грн.

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Бизнес «Авроры» насчитывает более 1300 магазинов по всей Украине. Выручка сети в прошлом году выросла на 93,5%, в частности, с 13,9 млрд грн до 26,9 млрд грн.

За первые три месяца 2024 года выручка ООО «Выгодная покупка» («Аврора») составила 8 млрд грн. Это на 55,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда выручка компании составила 5,2 млрд грн.

Прибыль компании за первый квартал текущего года увеличилась на 11,1% до 1 млрд. грн. В 2023 году он составил 907,5 млн. грн.

Источник: Минфин
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