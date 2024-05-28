Курс валют на 28 мая: доллар и евро продолжают расти

Во вторник на наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 18 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 5 копеек. Евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,62 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,17 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,60−40,75, евро — 44,15−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,29−40,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,82−43,83 грн/евро.

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