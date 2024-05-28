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28 мая 2024, 8:49 Читати українською

Франция предупреждает, что китайская промышленность угрожает мировой экономике

Вся мировая экономика находится под угрозой из-за избытка дешевого китайского экспорта. Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, сообщает Bloomberg.

Вся мировая экономика находится под угрозой из-за избытка дешевого китайского экспорта.
Фото: freepik.com

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«У нас есть проблема с экономической моделью, по которой Китай производит все больше и больше дешевых промышленных товаров, поскольку это может представлять угрозу не только для ЕС, не только для США, но и для глобальной мировой экономики», — сказал Ле Мер.

Ведущие промышленно развитые страны объединяются для более жесткой и сплоченной борьбы с избыточными мощностями в Китае, которые, по их мнению, угрожают отечественным производителям.

На встрече министров финансов G-7 в Италии Китай также подвергся резкой критике относительно его участия в глобальной системе торговли. Ожидается, что потенциальные пошлины ЕС будут значительно ниже, чем в недавно введенные США, и будут основываться на другом подходе в рамках правил и процедур Всемирной торговой организации.

На встрече G-7 Ле Мер сказал, что страны-члены должны усилить обмен информацией и создать общую оценку промышленной практики Китая. Однако он настаивал на том, что у ЕС есть все необходимые инструменты для восстановления равных условий игры.

Развитие ИИ

Французский министр сказал, что он стремится сохранить прибыль от многолетней политики правительства и инвестиций для построения собственной промышленности и технологических секторов.

Ключевым приоритетом является искусственный интеллект, где Франция намерена сохранить лидерство в Европе.

Microsoft в этом месяце объявила об инвестициях в размере 4 млрд евро во французские облачные сервисы и инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ). Парижская компания Mistral AI также объявила о партнерстве с Microsoft в феврале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
28 мая 2024, 9:57
#
Только дошло?!
+
+30
Bookseller
Bookseller
28 мая 2024, 10:04
#
А чем плохо это для меня лично? Разве плохо, что будет дешёвый экспорт из Китая? Мне это только в плюс.
+
0
kyiv13
kyiv13
28 мая 2024, 11:19
#
Це тимчасово. Ви бачили що відбулося в раші? Замість європейських автомобільних брендів зайшли китайські, які задовільнили попит. І зайшли одразу за відносно дешевими цінами. А на сьогодні кітайські бренди підняли ціни в доларах до рівня європейських брендів, так як русні більше нікуди діватися. І вони зараз в шоці піщать на своїх форумах.
+
0
gucci
gucci
28 мая 2024, 10:09
#
Створили двох монстрів. Тепер розплачуватися час прийшов. Схід все пам’ятає і мститиме.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
28 мая 2024, 10:42
#
Самі перенесли туди виробництво, а тепер самі плачуться.
Самі надрукують трильйони, потім самі боряться з інфляцією.
Ось такий зараз професійний рівень.
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