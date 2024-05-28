За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 503,8 тысяч военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 мая: 1 460 российских оккупантов, 21 танк и 15 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — 503800 (+1460) человек,
- танков — 7692 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 14858 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 13029 (+48) ед,
- РСЗО — 1085 (+1) ед,
- средства ПВО — 815 (+0) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10482 (+15),
- крылатые ракеты — 2221 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17740 (+46) ед,
- специальная техника — 2122 (+4).
Источник: Минфин
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