Национальный банк Украины установил на 28 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 40,3012 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 19 копеек.
Официальный курс НБУ снизил курс гривны на 19 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 28 мая установил официальный курс евро на уровне 43,75 грн. Европейская валюта подорожала на 26 копеек.
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Источник: Минфин
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