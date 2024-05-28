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28 мая 2024, 10:00 Читати українською

Автоматическая обработка данных решает проблемы с отчетностью

После того как НБУ в конце декабря прошлого года значительно расширил перечень информации, которую банки и другие кредиторы должны предоставлять в Кредитный реестр, многие финансовые учреждения использовали полугодовой переходный период для решения более срочных вопросов. Сегодня, когда срок подачи отчетности в реестр неумолимо приближается, оказалось, что новые данные в большинстве случаев нужно вводить вручную, адресные данные не актуализированы или неполные, а заполнение новой формы отчетности требует привлечения многих специалистов и времени.

В результате у некоторых финансовых учреждений возникла некая тихая паника — время уходит, приведение отчетности в соответствие с требованиями НБУ требует серьезных усилий, многочисленные переименования улиц и населенных пунктов создают хаос в адресных базах, которые у многих к тому же еще и не сформированы должным образом, содержат ошибки, устаревшие данные и просто неполную информацию.

Когда такая информация попадает в Национальный банк, тот не может ее корректировать самостоятельно, в результате чего хаос мультиплицируется: недостоверные и неполные данные пополняют Кредитный реестр, ошибки накапливаются. Следовательно, все менее достоверной становится информация о заемщиках, которую кредитные учреждения (банки, кредитные союзы, учреждения быстрого кредитования и т. д.) сами запрашивают и получают из реестра.

Реакцию НБУ спрогнозировать несложно. Регулятор не может самостоятельно навести порядок в реестре, но вполне может влиять на поставщиков некачественной информации. Меры воздействия давно известны — штрафы для виновников. Таким образом, финансовые учреждения имеют все основания рано или поздно ожидать санкций, либо за несвоевременную подачу информации, либо за плохое качество такой информации.

В последнее время команда DM Solutions наблюдает существенный рост спроса на мониторинг, исправление и дополнение данных в адресных базах финансовых учреждений. Мы связываем этот спрос именно с приближением сроков подачи отчетности в НБУ по новой форме Кредитного реестра 2.0. Мы даже разработали специальный комплекс из продуктов, который позволит автоматизировать подготовку базы к отчетности да и просто для удобного использования.

Как это работает? Специальный программный алгоритм анализирует адресную базу заказчика и приводит ее к эталонному виду. При этом исправляются ошибки в названиях улиц и населенных пунктов, добавляются актуальные названия после переименований, почтовые индексы к каждому адресу, другие адресные данные, которых не хватает в базе. Любая дубликация данных в базе устраняется. Также для каждого адреса может быть указан статус соответствующей территории — временно оккупирована, находится в зоне боевых действий, подконтрольна правительству, что очень актуально в военное время и при изменении ситуации на фронте. Откорректированные базы данных позволяют корректно работать с Дія-ID и Банк-ID. При этом скорость обработки очень высокая — до 1 млн позиций за 36 минут, что позволяет уложиться в жесткие сроки даже тем, кто сильно задержался с подготовкой отчетности.

Кстати, такая обработка адресных баз имеет значительную ценность для финансовых учреждений даже если не учитывать отчетность. Она повышает эффективность коммуникаций с клиентами, качество бизнес-аналитики и значительно упрощает логистику. По опыту DM Solutions количество, например, дублей (один и тот же адрес, написанный разными вариантами) в базах коммерческих компаний может превышать 10%, что существенно искажает представление о количестве и географии проживания клиентов. Таким образом, обработка адресных баз поможет избежать лишних расходов, лучше понять своих клиентов и организовать действенные коммуникации с ними.

Источник: Минфин
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