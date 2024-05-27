Укрэнерго не прогнозирует на 28 мая ограничений потребления электроэнергии

На завтра, 28 мая, отключения света по всей территории Украины не прогнозируются. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Как предупредили в компании, при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

Отключения зависят от погоды

В «Укрэнерго» объяснили, почему графики отключения света зависят от погоды.

«Некоторое время быстро покрывать потребление помогали гидроэлектростанции, которые также существенно повреждены российскими ракетами. Но оставшиеся работали на грани возможностей благодаря паводку. Сейчас половодье идет на убыль и скоро закончится», — отметили в «Укрэнерго».

Кроме того, началась ремонтная кампания на атомных электростанциях, чтобы подготовить их к зиме, а импорта электроэнергии недостаточно.

Впервые в истории украинской энергосистемы диспетчерам «Укрэнерго» приходится столь сильно полагаться на работу солнечных электростанций.