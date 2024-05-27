К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 27 мая: Доллар на межбанке вырос на 15 копеек, евро — на 16 копеек
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Открытие 27 мая
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Закрытие 27 мая
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Изменения
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40,14/40,18
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40,29/40,31
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15 /13
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43,57/43,59
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43,73/43,75
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16/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,00−40,50 грн. Евро покупают за 43,35 грн., а продают за 43,99 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,59−40,70, евро — 44,03−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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