Курс валют на вечер 27 мая: Доллар на межбанке вырос на 15 копеек, евро — на 16 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 27 мая Закрытие 27 мая Изменения доллар 40,14/40,18 40,29/40,31 15 /13 евро 43,57/43,59 43,73/43,75 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,00−40,50 грн. Евро покупают за 43,35 грн., а продают за 43,99 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,59−40,70, евро — 44,03−44,20 грн.

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