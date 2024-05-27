Украинскую Bravo Airways суд признал банкротом

Хозяйственный суд Киева признал банкротом чартерную авиакомпанию Bravo Airways и открыл ликвидационную процедуру. По данным на сайте Верховного суда, решение было принято 15 мая, передает liga.net.

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Что известно

Дело о банкротстве ООО «Авиакомпания Браво» было возбуждено в феврале 2023 года по заявлению Государственной авиационной службы. Компания имеет долги перед ней более чем на 4,6 млн грн.

Bravo Airways была основана в 2012 году. До полномасштабной войны компания базировалась в аэропорту Жуляны и имела три самолета: Boeing 737−500, Boeing 737−300, McDonnell Douglas 83.

Владелец Bravo Airways — Любовь Орловская. До 2016 года она также являлась основательницей авиакомпании «Украинские крылья».