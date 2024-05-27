«єВідновлення»: в Киевской области за год подали почти 21 тысячу заявок

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По словам первого заместителя председателя обладминистрации Николая Бойко, процесс восстановления объектов, поврежденных в пристоличном регионе в результате российской военной агрессии, продолжается непрерывно.

В Киевской области уже восстановили более 17,5 тысячи объектов. Это школы, детсады, больницы, объекты критической инфраструктуры и жилье.

Восстановление осуществляется за счет областного и местных бюджетов, правительственных программ, при содействии международных партнеров и фондов.

В частности, активно продолжается процесс восстановления поврежденного по правительственной программе «єВідновлення», которая начала работу 10 мая прошлого года.

По словам Бойко, в рамках первого этапа — предоставление денежной компенсации на проведение текущих и капитальных ремонтов — уже принято почти 11 300 положительных решений на общую сумму более 1 млрд 415 млн грн.

Также активно идет работа по обработке заявок о предоставлении сертификатов на покупку жилья.