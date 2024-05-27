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27 мая 2024, 12:49 Читати українською

Испания предоставит Украине военную помощь на 1,1 млрд евро

Испания планирует предоставить Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского 27 мая. В него войдут ракеты к ЗРК Patriot и танки Leopard, пишет Forbes со ссылкой на El Pais.

Испания планирует предоставить Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского 27 мая.
Фото:depositphotos

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Подробности

Испания передаст Украине десяток критически важных зенитных ракет Patriot. Также в пакет войдут 19 б/у танков Leopard 2A4 немецкого производства.

Среди прочего — вооружение испанского производства, как средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы, отмечает газета.

О новом пакете помощи будет объявлено во время официального визита президента Зеленского в Мадрид в понедельник, где он встретится с премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе, пишет издание.

Стоимость пакета была утверждена испанским правительством в прошлом месяце, но о его объеме не сообщалось.

Безопасное соглашение

Во время визита Зеленского в Мадрид, Украина и Испания подпишут двустороннее соглашение о безопасности, текст которого стороны согласовали 7 мая.

15 мая президент Зеленский отложил все предстоящие зарубежные визиты, включая поездку в Испанию, которая была запланирована на 17 мая, из-за наступления России на севере Харьковской области.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
BatonUA
BatonUA
27 мая 2024, 12:57
#
Неочікувано, молодці
+
+15
Bookseller
Bookseller
27 мая 2024, 13:13
#
Батон, а в леопарде ты будешь ехать, или ты инвалид из Польши? Вот ты радуешься танкам, а почему ты тут, а не в танке?
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 мая 2024, 13:17
#
Бо насправді, диванні херої являються не лише жертвою пропаганди, а ще й конкретним с*иклом:)
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