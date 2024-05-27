Испания предоставит Украине военную помощь на 1,1 млрд евро

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Испания передаст Украине десяток критически важных зенитных ракет Patriot. Также в пакет войдут 19 б/у танков Leopard 2A4 немецкого производства.

Среди прочего — вооружение испанского производства, как средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы, отмечает газета.

О новом пакете помощи будет объявлено во время официального визита президента Зеленского в Мадрид в понедельник, где он встретится с премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе, пишет издание.

Стоимость пакета была утверждена испанским правительством в прошлом месяце, но о его объеме не сообщалось.

Безопасное соглашение

Во время визита Зеленского в Мадрид, Украина и Испания подпишут двустороннее соглашение о безопасности, текст которого стороны согласовали 7 мая.

15 мая президент Зеленский отложил все предстоящие зарубежные визиты, включая поездку в Испанию, которая была запланирована на 17 мая, из-за наступления России на севере Харьковской области.