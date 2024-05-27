Испания планирует предоставить Украине рекордный пакет военной помощи более чем на 1,1 млрд евро во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского 27 мая. В него войдут ракеты к ЗРК Patriot и танки Leopard, пишет Forbes со ссылкой на El Pais.
Испания предоставит Украине военную помощь на 1,1 млрд евро
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Испания передаст Украине десяток критически важных зенитных ракет Patriot. Также в пакет войдут 19 б/у танков Leopard 2A4 немецкого производства.
Среди прочего — вооружение испанского производства, как средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы, отмечает газета.
О новом пакете помощи будет объявлено во время официального визита президента Зеленского в Мадрид в понедельник, где он встретится с премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе, пишет издание.
Стоимость пакета была утверждена испанским правительством в прошлом месяце, но о его объеме не сообщалось.
Безопасное соглашение
Во время визита Зеленского в Мадрид, Украина и Испания подпишут двустороннее соглашение о безопасности, текст которого стороны согласовали 7 мая.
15 мая президент Зеленский отложил все предстоящие зарубежные визиты, включая поездку в Испанию, которая была запланирована на 17 мая, из-за наступления России на севере Харьковской области.
Комментарии - 3