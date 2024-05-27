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27 мая 2024, 11:52 Читати українською

«Минфин» запустил оформление «Зеленой карты» онлайн

«Минфин» запустил оформление обязательного страхового полиса «Зеленая карта» онлайн. Теперь можно купить этот международный документ всего за 5 минут и получить 10% гарантированный кэшбек.

«Минфин» запустил оформление обязательного страхового полиса «Зеленая карта» онлайн.

«Зеленая карта» — это обязательный страховой полис для автомобилистов, планирующих выезд за границу. Он действует на территории стран-членов международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта», в которые входят преимущественно европейские страны.

Как оформить «Зеленую карту»:

  • Выберите направление поездки, термин и тип транспортного средства на сайте «Минфин», чтобы получить актуальные предложения и цены.

  • Выберите соответствующее предложение. «Минфин» сотрудничает с ведущими украинскими страховыми компаниями, имеющими лицензию МТСБУ.

  • Заполните необходимые данные: фамилию, имя, номер телефона, электронную почту, регистрационный номер авто.

  • Оплатите полис онлайн и получите его на свою электронную почту.

  • Доступная оплата по частям

Пока страхование — это недешево, и оплатить сразу полную стоимость полисов не всегда комфортно. Именно поэтому для вашего удобства мы добавили возможность оформления «Зеленой карты» с оплатой частями на 3 платежа через monobank и Приватбанк.

Получите кэшбек 10% стоимости полиса

Купите «Зеленую карту» на любой срок и получайте кэшбек 10% от стоимости полиса на вашу банковскую карту.

Оформление «Зеленой карты» на «Минфине» — это быстро, удобно и выгодно. Посетите наш сайт уже сегодня и воспользуйтесь новым сервисом!

Оформить «Зеленую карту»

Источник: Минфин
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