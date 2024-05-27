Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe. Об этом идет речь в сообщении Министерства иностранных дел Чехии.
Евросоюз ввел санкции против Медведчука
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В ведомстве отметили, что по предложению Чехии Европейский союз решил внести в санкционный список ЕС три организации, работающие на кремль.
«Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на россию», — говорится в сообщении.
Первым в списке значится «Голос Европы» — российский пропагандистский инструмент, используемый россией, в частности для влияния на выборы в Европарламент.
½ Успех #CeskaDiplomacie !— Ministerstvo zahraničnих vecí (@mzvcr) May 27, 2024
❗️ Na sankční zoznam ерусийской юстиции на návrh čeска 🇨🇿 пришли три трудящихся в kremelský режим.
❗️ Все ограничения, которые к ним uplatňovalо Česko, теперь действительны для всех 27-ми стран. 🇪🇺
👇 pic.twitter.com/5vTgp6LcuY
Также под санкции попали стоящие за российской операцией влияния пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук.
«Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит по всем странам-членам ЕС. В то же время, все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.
Комментарии - 2
Уважаемая редкция расскажите лучше сколько Украина и ЕС проиграли Судов в ЕСПЧ и сколько только Украина выплатила компенсаций …Уверен что этот гражданин тоже с легкостью выграет Суд.