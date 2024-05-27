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27 мая 2024, 11:07 Читати українською

Евросоюз ввел санкции против Медведчука

Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe. Об этом идет речь в сообщении Министерства иностранных дел Чехии.

Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe.
Фото:unian.net

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Подробности

В ведомстве отметили, что по предложению Чехии Европейский союз решил внести в санкционный список ЕС три организации, работающие на кремль.

«Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на россию», — говорится в сообщении.

Первым в списке значится «Голос Европы» — российский пропагандистский инструмент, используемый россией, в частности для влияния на выборы в Европарламент.

Также под санкции попали стоящие за российской операцией влияния пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук.

«Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит по всем странам-членам ЕС. В то же время, все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 мая 2024, 11:13
#
Як говориться — І пів року не пройшло:)
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 мая 2024, 13:39
#
И что?
Уважаемая редкция расскажите лучше сколько Украина и ЕС проиграли Судов в ЕСПЧ и сколько только Украина выплатила компенсаций …Уверен что этот гражданин тоже с легкостью выграет Суд.
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