Минфин - Курсы валют Украины

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27 мая 2024, 10:15 Читати українською

30 мая состоится первая конференция Forbes Ukraine о финансах и инвестициях «Деньги для Победы»

Инвестировать? Подождать? Продавать? Война меняет все, кроме обязанности лидера принимать взвешенные решения. На следующей неделе более 40 спикеров — руководителей крупных компаний, финансистов, инвесторов, руководителей министерств и ведомств — расскажут о будущем, которое строят бизнес и государство.

На конференции поговорим:

Безопасность. Где Украина остановит врага? Какими ресурсами? Как трансформировать поддержку союзников из импровизации в стальной альянс на десятилетие?

Проблема-2025. Какова должна быть рамка макроэкономической политики в условиях неопределенности? Откладывать реформы на «после войны» — роскошь, которую Украина не может себе позволить, или единственный способ удержать сплоченность? Приватизация, право собственности, налоговая реформа.

Инструменты для инвестиций. Во время войны в Украине возрождается фондовый рынок. Новые игроки, новые идеи и новые объекты для привлечения инвестиций среднего класса.

Рынки капитала. Чем наполнены инвестпортфели крупнейших частных компаний страны? Привлечение иностранных инвестиций — карго-культ или действенный способ улучшения делового климата? Как облегчить переток денег из банковской системы в новые бизнес-проекты?

Конференция Forbes — уникальная возможность собрать воедино информацию и инсайты, которые помогут увереннее пройти шторм, который мы не выбирали, но из которого должны выйти победителями. Понимание — ключ к правильным решениям.

По промокоду MINFIN вы можете приобрести билет со скидкой 20%.

Источник: Минфин
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