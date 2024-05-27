За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 502 340 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 мая: 1150 российских оккупантов, 9 танков и 42 БПЛА
673="153″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody">
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 502340 (+1150) человек,
- танков — 7671 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 14818 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 12981 (+28) ед,
- РСЗО — 1084 (+1) ед,
- средства ПВО — 815 (+1) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 10467 (+42),
- крылатые ракеты — 2221 (+12),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 17694 (+55) ед,
- специальная техника — 2118 (+7)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии