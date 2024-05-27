27 мая лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины с 06:00 до 24:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго установило лимиты потребления электроэнергии на 27 мая
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При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.
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Напомним
С конца марта россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК «Укрэнерго» с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
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