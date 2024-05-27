В ОАЭ ввели штрафы за майнинг на сельхозпредприятиях

Детали

В ведомстве подчеркнули, что майнинг может вызвать резкий рост счетов за электроэнергию.

«Эта деятельность считается неправомерным использованием фермы в целях, отличных от ее предполагаемого назначения», — цитирует издание постановление.

В Управлении уточнили, что за нарушение предусмотрен штраф в размере до 10 000 дихрамов (~$2723).

Потребление электроэнергии

Как пишет издание forklog, майнинг биткоина и других цифровых активов на алгоритме Proof-of-Work потребляет значительное количество электроэнергии, оплата которой составляет большую часть затрат.

Для их снижения добытчики криптовалюты стремятся получить доступ к как можно более «дешевой розетке».

В 2023 году эксперты компании Luxor изучили специфику майнинга в ОАЭ. Джаран Меллеруд и Эрик Вера обратили внимание на то, что субсидируемые тарифы для агрохозяйств ($0,012 за кВт·ч) ниже даже установленных для населения ($0,02 за кВт·ч) и в разы меньше ставок для промпредприятий — $0,073−0,099 за кВт·ч.

Напомним, власти Ирана для борьбы с нелегальным майнингом с использованием субсидированной электроэнергии ввели наказание в виде тюремного заключения за повторное нарушение.