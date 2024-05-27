Национальный банк Украины установил на 27 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 40,1153 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 19 копеек.
Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 19 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 27 мая установил официальный курс евро на уровне 43,49 грн. Европейская валюта подорожала на 18 копеек.
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Источник: Минфин
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