Саудовская Аравия планирует продать долю Aramco — Reuters

Саудовская Аравия планирует продать многомиллиардные акции энергетического гиганта Aramco. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомых с этим делом.

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Подробности

По данным источников, уже в июне состоится одна из крупнейших фондовых сделок в регионе.

«Предложение может собрать около $10 миллиардов. Подготовка продолжается, и детали все еще могут измениться», — пишет издание.

Акции будут размещены в Эр-Рияде, и это будет полностью рыночное предложение, а не ускоренная продажа в течение нескольких дней, отмечают источники.

Банки, включая Citigroup, Goldman Sachs и HSBC, сообщает издание, были предназначены для управления продажами.

Саудовская Аравия начала экономический переход, известный как «Видение 2030», ставящий в центр будущего развития расширенный частный сектор и не нефтяной рост.

Правительство Саудовской Аравии остается самым крупным акционером Aramco с 90% акций и сильно полагается на свои выплаты.