Укрэнерго 26 мая не прогнозирует ограничения потребления электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» не прогнозирует на воскресенье, 26 мая, ограничение потребления электроэнергии. Об этом говорится в сообщении компании.

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«26 мая в течение суток во всех регионах Украины ограничение потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется», — говорится в сообщении.

Об изменениях ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения в Укрэнерго сообщат дополнительно.

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Напомним

С конца марта россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК «Укрэнерго» с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.