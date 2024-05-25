Укрэнерго сообщило, какими сегодня будут графики отключения света

25 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины в час максимального вечернего потребления — с 20:00 до 22:00. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго, напомнили в компании.

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Напомним

С конца марта россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК «Укрэнерго» с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.