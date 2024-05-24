К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 28 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 24 мая: на межбанке доллар вырос на 16 копеек, а евро на 28 копеек
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Открытие 24 мая
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Закрытие 24 мая
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Изменения
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39,98/40,02
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40,14/40,18
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16 /16
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43,24/43,27
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43,52/43,55
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28/28
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,85−40,30 грн. Евро покупают за 43,15 грн., а продают за 43,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,30−40,44, евро — 43,70−43,90 грн.
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Источник: Минфин
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