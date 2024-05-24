Курс валют на вечер 24 мая: на межбанке доллар вырос на 16 копеек, а евро на 28 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 28 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 24 мая Закрытие 24 мая Изменения доллар 39,98/40,02 40,14/40,18 16 /16 евро 43,24/43,27 43,52/43,55 28/28

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,85−40,30 грн. Евро покупают за 43,15 грн., а продают за 43,75 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,30−40,44, евро — 43,70−43,90 грн.

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