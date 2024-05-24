Fin Blogger Award 2024 — как не пропустить важнейшее событие года для финансовых блогеров

Лучших среди украинских блогеров, которые создают контент для социальных сетей на тему денег и инвестиций, будут выбирать совсем скоро. Церемония награждения Fin Blogger Award 2024 состоится уже 12 июня. Как стать номинантом, как отдать голос, как посетить мероприятие и поддержать создателей украиноязычного контента в сфере финансов — читайте в нашем материале.

Fin Blogger Award — это национальная премия, определяющая лучшие инвестиционные блоги Украины. Ее проведут уже во второй раз. Организаторами являются центр «Биржевой университет» и сайт «Минфин». Это событие важно для формирования благоприятного климата для развития блогинга, посвященного темам инвестирования и приумножения капитала.

Цель Fin Blogger Award — поддержать экспертов, которые создают контент в этом направлении и ежедневно работают для развития финансовой грамотности украинцев, для роста их финансового благосостояния и финансовой независимости.

Кроме признания и ряда приятных бонусов, одного из победителей еще и ждет главный приз — $5 000 на развитие и продвижение собственной страницы.

Как принять участие?

Для этого следует подать заявку до 26 мая 2024 года, заполнив соответствующую анкету. К участию приглашают всех заинтересованных блогеров и экспертов в сфере финансов. Далее жюри обработает заявки и проверит, соответствуют ли блоги критериям номинации и вообще конкурса. В частности, проверят качество контента, количество и привлечение аудитории, оригинальность и актуальность тем.

Основные требования для участия в этом году следующие:

блог в одном из диджитал-каналов на инвестиционную тематику с аудиторией более 2000 подписчиков;

инновационность и креативность популяризации финансовой грамотности.

Один блогер сможет принять участие в конкурсе по нескольким номинациям. Победителей определят путем голосования на сайте премии, к которому смогут присоединиться все желающие в период с 27 мая по 9 июня.

Подать заявку на участие следует тем, кто хочет еще громче заявить о себе, как об эксперте в области финансов, вдохновиться на создание нового, интересного и информативного контента, расширить круг своих контактов и познакомиться с командами финансовых компаний, инвестиционных фондов, банков.

Принять участие в конкурсе можно по следующим номинациям:

Лучший YouTube-канал об инвестициях

Лучший экспертный инстаблог

Лучший Telegram-канал об инвестициях

Лучший Tik-Tok об инвестициях

Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях

Лучший лектор по инвестиционной тематике

Самый влиятельный инвестиционный инфлюенсер

Лучший социально-ответственный / благотворительный инвестиционный проект

Будущий лидер финансового блогинга (победитель в этой номинации получит грант $5 000)

Кроме наград, победители в каждой из номинаций смогут увеличить свою аудиторию и поработать над развитием личного бренда. К тому же полезными будут контакты с жюри и участниками премии, ведь в такой экспертной среде блогеры смогут найти правильное направление для дальнейшего развития своей страницы.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 12 июня в Киеве. Участников и гостей ждет настоящий праздник с возможностью не только первыми узнать о звездах финансового мира, но и познакомиться с каждым из них и приобщиться к развитию блогинга в сфере финансов. Поспешите приобрести билеты, чтобы не упустить эту возможность!