Илон Маск опроверг информацию о планах SpaceX провести размещение акций

SpaceX не нуждается в дополнительном капитале, заявил в соцсети Илон Маск, опровергнув появившиеся сообщения о том, что его компания планирует размещение акций. В действительности SpaceX планирует обратный выкуп акций, написал Маск.

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23 мая Bloomberg сообщил, что аэрокосмическая компания Маска обсуждает возможность размещения акций, исходя из оценки ее стоимости в $200 млрд. По данным источников агентства, размещение бумаг сотрудниками и инвесторами SpaceX может произойти в июне. Один из источников отметил, что акции компании могут быть проданы по цене в $108−110 за бумагу.

Маск заявил, что SpaceX примерно раз в полгода дает сотрудникам и инвесторам возможность продать акции.