С начала года расходы госбюджета на оборону превысили 550 миллиардов

За январь-апрель 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 554,7 млрд грн или 58,6% от всей суммы расходов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности, только в апреле на оборону было направлено 146,6 млрд грн.

Куда направлены средства

Средства были направлены на:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение и другие виды расходов

В Минфине также напомнили, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно на средства собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.