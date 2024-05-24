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24 мая 2024, 14:37 Читати українською

Экономика Германии избежала рецессии благодаря строительству и торговле

Строительство и торговля помогли Германии в начале года избежать рецессии, что запустило начало обновления крупнейшей экономики ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Строительство и торговля помогли Германии в начале года избежать рецессии, что запустило начало обновления крупнейшей экономики ЕС.

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Строительная активность в Германии в этом году была поддержана теплой зимней погодой в первом квартале, что помогло увеличить валовой внутренний продукт на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Также чистый экспорт способствовал росту, в то время как внутренний спрос сдерживался снижением государственных и частных расходов.

«Последние данные свидетельствуют о том, что крупнейшая экономика Европы может поддержать — и, возможно, даже усилить — наращивающий импульс. Доверие среди потребителей, бизнеса и инвесторов улучшается, а активность частного сектора в мае выросла самыми быстрыми темпами за год», — говорится в сообщении.

Кроме того, потребители могут в скором времени помочь ускорить рост экономики, поскольку инфляция едва превышает 2%, заработные платы резко растут, а рынок труда остается стабильным.

Опрошенные агентством аналитики видят рост ВВП на 0,1% во втором квартале, в то время как Бундесбанк прогнозирует небольшой прирост.

Источник: Минфин
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