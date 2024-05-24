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24 мая 2024, 15:18 Читати українською

Япония ввела санкции против девяти российских компаний за поставку оружия из КНДР

Япония вводит санкции против одного физического лица и девяти юридических лиц из россии, а также двух компаний из Кипра за поставку оружия из Северной Кореи. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Япония вводит санкции против одного физического лица и девяти юридических лиц из россии, а также двух компаний из Кипра за поставку оружия из Северной Кореи.
Фото: pixabay.com

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Под японские санкции попал в частности генеральный директор российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик и само предприятие. Также — российский полигон Ашулук и командование военно-транспортной авиации россии.

Япония в рамках санкций против России также ввела ограничения против кипрских компаний IBEX Shipping и Azia Shipping.

Санкции предусматривают замораживание активов предприятий в случае их обнаружения.

«Правительство Японии решительно осудило закупку россией оружия в Северной Корее, поскольку это является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), запрещающих передачу и закупку любого оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и с нее и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации в Украине», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2024 года власти Японии приняли решение расширить санкции против России и пополнить списки товаров, запрещенных к ввозу в россию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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