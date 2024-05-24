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24 мая 2024, 11:33 Читати українською

Состоятельные украинские беженцы стимулируют рост рынка роскоши в Польше

Рынок предметов роскоши в Польше в 2023 году вырос до 42,4 млрд. злотых ($10,8 млрд.), из которых более половины составляют автомобили. Рынок стимулировали богатые беженцы из Украины, говорится в отчете аудиторской фирмы KPMG, передает Liga.net.

Рынок предметов роскоши в Польше в 2023 году вырос до 42,4 млрд.

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Почти 60% рынка роскоши в Польше приходятся на автомобили премиумкласса и класса люкс. На втором месте — роскошные отели и СПА, на третьем — одежда и аксессуары.

Рост рынка составил 12,2%, обогнав инфляцию (11,4%).

По мнению авторов отчета, такой рост частично обеспечили украинцы.

«Интересно, что, несмотря на повышение налогового порога, возросло количество людей, которые зарабатывают более 120 000 злотых в год. Такое увеличение можно объяснить, среди прочего, высокой инфляцией и значительным ростом зарплаты. Кроме того, наплыв в Польшу граждан Украины, работающих в международных корпорациях и хорошо зарабатывают, также мог способствовать такому росту», — прокомментировал результаты исследования Анджей Марчак, партнер KPMG.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
financialGenius
financialGenius
24 мая 2024, 12:04
#
А тем временем Польша творит чудеса на границах и думает как по-тихому отправлять обратно мужчин … я бы там не хранил свои средства и не открывал бизнес , правда вначале войны купил там недвижимость для сдачи … пока с этим нет проблем .
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 мая 2024, 12:13
#
Рантье…
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0
financialGenius
financialGenius
24 мая 2024, 12:30
#
О, вы с нами оказывается … Там в другой новости (про курс) обсуждают ваши сказки с алексом. Все ждут ваших прогнозов …
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