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24 мая 2024, 10:45 Читати українською

Графики отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине до конца суток (обновлено)

Сегодня, 24 мая, Укрэнерго вводит круглосуточные ограничения потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Сегодня, 24 мая, Укрэнерго вводит круглосуточные ограничения потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины.
Фото: pixabay.com

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«Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается», — говорится в сообщении.

обновлено

Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества — с 11 до 14 ограничения потребления не будет.

«НЕК Укрэнерго в очередной раз улучшает свой дневной прогноз — с 11 до 14 без отключений», — заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Причина

Причина ограничения потребления электроэнергии — дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности.

«Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии», — отметили в Укрэнерго.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

«Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях», — подчеркнули в Укрэнерго.

Атаки рф

В компании также напомнили, что главная причина применения мер ограничения — последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Аварийная помощь

Вчера, 23 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу Укрэнерго были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии.

Сегодня ночью с 02:00 до 07:00 также применялась аварийная помощь из Польши и Румынии.

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы запланирован импорт электроэнергии общим объемом 15315 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1350 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+23
Ranet
Ranet
24 мая 2024, 11:13
#
Врут уже не на жизнь, а на смерть 😅
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0
Вячеслав Филиев
Вячеслав Филиев
24 мая 2024, 12:05
#
В Одессе энергетики и другие СЛУЖБЫ врут даже с насмешкой и не напрягаясь… а отключают так подло, что противно желать добра и светлого будущего… КТО не давал ЗАЩИТИТЬ эти ОБЪЕКТЫ, зная, что ТУДА обязательно ПРИЛЕТИТ… про ЭНЕРГИЮ солнечно-ветровую так вообще ПРОМОЛЧУ…
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