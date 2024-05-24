Графики отключения электроэнергии будут действовать по всей Украине до конца суток (обновлено)

Сегодня, 24 мая, Укрэнерго вводит круглосуточные ограничения потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается», — говорится в сообщении.

обновлено

Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества — с 11 до 14 ограничения потребления не будет.

«НЕК Укрэнерго в очередной раз улучшает свой дневной прогноз — с 11 до 14 без отключений», — заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Причина

Причина ограничения потребления электроэнергии — дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности.

«Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет дефицит электроэнергии», — отметили в Укрэнерго.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

«Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях», — подчеркнули в Укрэнерго.

Атаки рф

В компании также напомнили, что главная причина применения мер ограничения — последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Аварийная помощь

Вчера, 23 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу Укрэнерго были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии.

Сегодня ночью с 02:00 до 07:00 также применялась аварийная помощь из Польши и Румынии.

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы запланирован импорт электроэнергии общим объемом 15315 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1350 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт в час.